Пермь, , 07:38 — REGNUM В Перми перед судом предстанет 53-летнйи местный житель. Он обвиняется в совершении преступления против половой свободы ребёнка, сообщает СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминируют насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. По данным следствия, летом 2020 года ребёнок попросил друга отца помочь отремонтировать велосипед. Находясь в гараже и пользуясь доверием девочки, мужчина совершил сексуальное насилие.

Известно, что пермяк нигде не работает и имеет судимость. В настоящее время расследование уголовного дела завершилось. Материалы направлены в суд.