Москва, , 07:36 — REGNUM Предложение о снижении скорости с 60 км/ч до 30 км/ч на дорогах в российских городах поддерживает Госавтоинспекция России, 8 июня заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

При этом он отметил, что к такому вопросу следует подходить индивидуально, исходя из ситуации на каждой отдельной улице. Для этого, по словам Митрошина, необходимо провести масштабную проверку улично-дорожных сетей. Он также отметил, что не стоит впадать в крайности в рамках представленной идеи.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить, — сказал представитель ведомства, слова которого цитирует ТАСС.

Кроме того, Митрошин напомнил об учете нештрафуемого порога скорости.

«Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч, — подчеркнул он.

Глава центра добавил, что нормы по скорости дорожного движения регулируют органы исполнительной власти, а ГИБДД занимается только контролем за исполнением правил.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая пресс-служба ГИБДД Москвы напомнила о 6-ой Глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН. В рамках нее была представлена идея о снижении скорости на дорогах до 30 км/ч.

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