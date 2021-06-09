Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число случаев присасывания клещей, среди пострадавших — дети. Обновлённые данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

По последним данным ведомства (на 7 июня), на территории Ульяновской области зарегистрировано 706 случаев присасывания клещей, в том числе пострадали 452 жителя Ульяновска. В остальных муниципальных образованиях зафиксировано менее 40 случаев.

Среди пострадавших — 185 детей до 14 лет. Из них 66 ребят получили для профилактики противоклещевой иммуноглобулин.

В ведомстве подчёркивают, что среди покусанных клещами людей не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний. Между тем, по итогам лабораторных исследований снятых с людей клещей в 13 случаях выявлен вирусный энцефалит, в 18 случаях — ДНК боррелий.

Отметим, что в мае проводилась горячая линия по профилактике клещевого энцефалита, в ходе которой поступали звонки от населения и руководителей предприятий с вопросами об организации профилактических прививок и акарицидных обработок территорий.