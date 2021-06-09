Виндхук, , 07:33 — REGNUM В Намибии выявилась нехватка психотерапевтов для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией и членам их семей, заявил глава намибийского минздрава Калумби Шангула в ходе пресс-конференции.

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По его словам, третья волна пандемии COVID-19 серьезно сказалась на психическом здоровье жителей республики.

«Так происходит после оглашения диагноза, а также после того, как пациент умирает, в таком случае его семье необходима поддержка», — заявил глава минздрава Намибии.

Шангула также призвал религиозных лидеров, психологов и соцработников оказать необходимую помощь нуждающимся пациентам. При этом он отметил, что заболеваемость COVID-19 в республике продолжает расти.

По последним данным, в Намибии с начала пандемии выявили 59 814 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 936 человек.