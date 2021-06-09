Париж, , 07:33 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.

Медведев пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, одна ошибка на подаче и четыре брейка.

В четвертьфинале турнира Циципас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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