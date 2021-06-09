Пермь, , 07:18 — REGNUM В Перми вновь в центре внимания оказалась ситуация с новой школой в Красных Казармах. Глава холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин разместил на своей странице в соцсети обращение к муниципальному департаменту имущественных отношений с просьбой принять на баланс школу в ЖК «Арсенал» с тем, чтобы уже с 1 сентября дети смогли учится в новом здании.

В мэрии подтвердили получение обращения компании «Сатурн-Р» и соответствующих документов от компании. Чиновники ждут вступления в силу решения суда, которое обязывает застройщика передать новое здание школы в муниципальную собственность, сообщает издание «Коммерсантъ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Сатурн-Р» заключила соглашение с городской властью о безвозмездном проектировании и строительстве здания школы в ЖК «Арсенал» в 2018 году. Согласно дополнительному соглашению к договору, застройщик был обязан построить школу и детский сад на территории жилого комплекса. Процесс передачи школы муниципалитету затянулся из-за конфликта. В компании аргументировали свою позицию тем, что мэрия нарушает свою часть договора относительно повышения показателя этажности зданий на территории ЖК.

В результаты последовали судебные тяжбы. Застройщик пытался оспорить допсоглашение, но тщетно. Мэрия, в свою очередь, требовала передачу школы на баланс города. Этот иск был удовлетворен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми глава строительной фирмы поставил чиновникам условие