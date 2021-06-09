Берн, , 07:19 — REGNUM За прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 снизилось на 15%, а умерших пациентов с COVID-19 — на 8%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 9 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

По данным ВОЗ, с 31 мая по 6 июня в мире умерли 73 807 пациентов с COVID-19, что меньше предыдущего периода на 8%. За это же время число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 3 016 005, что дало снижение на 15%.

Рост заболеваемости на 25% зафиксирован в Африке (при росте смертности на 2%). Снижение заболеваемости было выявлено в пяти регионах ВОЗ из шести, в частности, на 31% — в Юго-Восточной Азии, на 17% — в Европе.

Наиболее значительный рост смертности от COVID-19 зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%). А наибольшее сокращение смертности — в Европе и Юго-Восточной Азии (на 21%).

По состоянию на 6 июня в мире с начала пандемии было выявлено 172 673 097 заразившихся коронавирусом и 3 718 944 скончавшихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 477 334 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 10 909 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 477 тысяч новых случаев COVID-19