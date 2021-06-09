Новосибирск, 9 июня 2021, 07:06 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 9 июня, заметно похолодало. После почти 30-градусной жары столбик термометра опустился до +8°C, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«9 июня в первой половине дня местами ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха +17… +19°C», — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
При этом утром сегодня, 9 июня, столбик термометра показывал +8°C.
Завтра, 10 июня, в городе прогнозируется: ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Местами небольшой дождь.
Отметим, что накануне, 8 июня, в Новосибирской области было без осадков, температура воздуха днём составила +24…+29 °C.