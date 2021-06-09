Вашингтон, , 07:03 — REGNUM Украина владеет всеми необходимыми инструментами для реализации планов по вступлению в НАТО, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 8 июня в ходе выступления в Сенате США.

Вместе с тем он отметил, что это относится к членству в организации «в будущем». Блинкен также добавил, что США поддерживают Киев в указанном процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что среди стран НАТО нет общего мнения относительно предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

Позже украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев считает самой большой ошибкой НАТО молчание «союзников» относительно возможной даты членства Украины в этой организации.

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