Салехард, 9 июня, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Салехарде построят новый корпус школы №2. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте»

Vk.com/titovsky_al Проект нового здания школы №2 в Салехарде

Школа №2 рассчитана на 800 мест, но сегодня требуется почти в два раза больше. Будет построен новый четырёхэтажный корпус общей площадью более семи тысяч квадратных метров. В этом году завершат проект нового корпуса, к строительству приступят в 2022 году.

Vk.com/titovsky_al Школа №2 в Салехарде сегодня

Возле новой школы появится сквер выпускников — за его благоустройство жители Салехарда проголосовали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Не стоит переживать, что уменьшится территория школы. Мы, напротив, планируем её расширить, перенести спортивные площадки и обустроить парковку. На время строительства для детей организуем занятия физкультурой на другой территории», — сообщил мэр столицы Ямала.