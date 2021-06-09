Веллингтон, , 06:55 — REGNUM Около 30 тыс. медсестер начали забастовку в Новой Зеландии, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что на восьмичасовую забастовку медработники решились после провала переговоров с правительством страны об увеличении оплаты труда и улучшении условий. В частности, ранее Новозеландское объединение медсестер не согласилось на повышение оплаты труда на 1,4%, как предлагал минздрав страны.

Сами медсестры требуют увеличить оплату труда на 17%, однако власти отказываются идти на уступки. При этом минздрав Новой Зеландии подчеркивает, что такое увеличение расходов на зарплаты ведомству не по карману.

Отмечается, что бастующие прошли по улицам городов Новой Зеландии с плакатами и выразили свое недовольство. Медсестры жаловались на низкие зарплаты, а также на массовое выгорание медперсонала из-за пандемии COVID-19.