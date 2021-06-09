Москва, 9 июня 2021, 06:48 — REGNUM Элита России почти целиком и по существу является прозападной, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, Запад сейчас надеется на то, что при давлении на руководство России извне, удастся отвернуть Россию от Китая и не допустить сближение этих двух стран. И желательно, что им этого не удалось, поскольку на данный момент только в союзе России и Китая кроется гарантия безопасности будущего России.
Он также добавил, что вопрос состоит не в том, чтобы вместо того, чтобы ложиться под Запад начать ложиться под Китай, а в том, чтобы выстраивать отношения с Китаем в ситуации, когда отношения с Западом невозможны.