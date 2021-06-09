Владивосток, , 07:23 — REGNUM В Приморском крае к настоящему времени ликвидировали все очаги африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 9 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным государственной ветеринарной инспекции, с начала года в Приморье было зарегистрировано 13 случаев АЧС. Большая часть заражений — в дикой природе. Все они в настоящий момент оздоровлены.

«Ограничения остаются в Михайловском районе, вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из муниципалитета запрещён», — отмечается в сообщении.

По словам главы инспекции Дмитрия Кузина, сейчас важно не занести инфекцию из леса.

«Случаи заражения животных сырыми грибами были. Поэтому нужно давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде», — подчеркнул Кузин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Надеждинском и Хасанском районах Приморья сняли карантин по африканской чуме свиней.

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