Владивосток, , 06:54 — REGNUM В Приморье с начала года выловлено 386,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что составляет 85,3% к объемам 2020 года. Основной промысел традиционно приходится на минтай и сельдь (345 тыс. тонн), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе краевого правительства.

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«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией и закрытием китайских портов добыча минтая составила 304,5 тысяч тонн, селедки — 40,8 тысячи тонн. Крабов и креветки выловлено около 14 тысяч тонн», — пояснили специалисты.

Приморская рыба пользуется спросом в Южной Корее, Японии, странах СНГ и Африке.

Объем экспорта рыбы в Южную Корею в первом квартале по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раза, в Японию — в три раза.

В этом году объем экспорта продукции должен составить более 1,6 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Магаданской области распределили объёмы вылова для жителей Колымы и рыбопромышленников.