Новосибирск, , 06:38 — REGNUM Сибирская генерирующая компания с января по май 2021 года направила более 38 тысяч исполнительных документов о взыскании задолженности за тепло и горячую воду с жителей и организаций Новосибирска. Объём взыскания больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«На 1 июня 2021 года общая сумма задолженности жителей и предприятий Новосибирска за тепло и горячую воду, подлежащая взысканию по исполнительным документам, составила более 600 млн рублей. Из них 393 млн рублей должны физические лица и более 208 млн рублей — юридические лица. Большая часть исполнительных документов — более 37 тысяч — в отношении физлиц», — уточнили в СГК.

Для сравнения, в 2020 году за аналогичный период было направлено 36 тысяч исполнительных документов — на общую сумму 530 млн рублей.