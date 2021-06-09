Рязань, , 06:34 — REGNUM Проверку по факту пожара в реанимационном отделении областной клинической больницы в Рязани начало региональное управление Следственного комитета России, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сотрудники СКР уже выехали на место происшествия для выяснения причин и обстоятельств произошедшего возгорания, приведшего к гибели трех человек. Других подробностей пока не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани произошел пожар в реанимационном отделении. В результате происшествия погибли три человека, еще восемь получили различные травмы и были госпитализированы. Отмечалось, что в отделении проходили лечение больные коронавирусной инфекцией. Причина пожара до сих пор неизвестна.

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