Хабаровск, , 06:42 — REGNUM В Хабаровске суд вынес приговор 31-летнему местному жителю, который облил бывшую супруги серной кислотой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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В ходе следствия и в суде было установлено, что подсудимый, испытывая чувство ревности к бывшей жене, осознавая, что серная кислота обладает сильными коррозионными свойствами, вылил её на голову и тело спящей женщины, чем причинил ей химический ожог.

На лице и теле потерпевшей образовались раны, после заживления которых остались неизгладимые рубцы, которые обезображивают женщину.

С предъявленным обвинением подсудимый не согласился.

Суд приговорил ревнивца к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 47-летняя женщина едва не облила свою соперницу кислотой.