Кабул, , 06:36 — REGNUM В Афганистане при нападении боевиков в масках были убиты не менее десяти сотрудников британо-американской некоммерческой организации (НКО) HALO Trust, сферой деятельности которой является обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом со ссылкой на источники 9 июня сообщает телеканал 1TV.

Ещё 14 сотрудников НКО получили ранения различной степени тяжести. О других подробностях произошедшего в настоящее время не сообщается. По мнению афганских официальных лиц, нападение на сотрудников НКО совершили боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассчитывает на снятие международных санкций и не заинтересовано оказаться в положении изгоя.

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