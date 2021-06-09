Сургут, Югра, , 06:23 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) жители элитной многоэтажки жалуются на посетителей борделя, устроенного в одной из квартир. Об этом сообщают «Новости Югры».

Жильцы многоквартирного дома №37 на улице 30 лет Победы в Сургуте устали от пьяных выходок клиентов публичного дома, который устроил владелец одной из квартир.

«Полтора года назад ко мне в лифте стал приставать мужчина, который поднимался в этот притон. Я попросила не выражаться, так как в лифте ехал ребёнок, на что мужчина напал на меня и сломал ключицу», — сообщила изданию жительница дома Ксения Х.

Отмечается, что напавший на Ксению человек не был наказан правоохранителями. Мало того, ей стали после заявления в полицию поступать угрозы. Дом свиданий продолжает действовать несмотря на многочисленные жалобы. Самое обидное для жильцов, что квартиры в данной многоэтажке они покупали по повышенной стоимости, как элитные.

В управлении МВД России по ХМАО изданию сообщили о текущей проверке заявлений граждан.