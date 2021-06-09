Красноярск, , 06:23 — REGNUM В Красноярске на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заработал Институт региональной безопасности. Пройти обучение здесь смогут пожарные, спасатели, операторы системы «112», работники единой дежурно-диспетчерской службы, общеобразовательных учреждений, старосты сельских поселений со всей страны, сообщает правительство края.

Уточняется, что слушатели института смогут пройти медицинскую и психологическую подготовку, получить знания по пожарно-техническому минимуму и охране труда.

С нового учебного года здесь появятся две новые кафедры — гражданской защиты и противопожарной безопасности.

Здесь же будет проходить обучение волонтеров, способных оказывать помощь в условиях чрезвычайных ситуаций.