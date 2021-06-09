Благовещенск, , 06:19 — REGNUM В Приамурье с 10 июня снимается особый противопожарный режим. В этом сезоне в регионе зарегистрировано 164 природных пожара на общей площади почти 68 тыс. га, об этом написал в своём телеграм-канале губернатор области Василий Орлов.

Читайте также: В Якутии природный пожар приблизился к населённому пункту

Особый противопожарный режим будет сохранён в Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Зейском, Селемджинском районах, в Тынде и Зее.

Основными причинами всех природных пожаров в области стали неосторожное обращение с огнём и пал сухой травы.

На осень в регионе запланирован контролируемый отжиг.

«Мы заключили договор на поставку еще пяти пожарных автомобилей. Они будут распределены в густонаселенные районы области, а в Райчихинск поставим пожарную автолестницу», — написал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии к посёлку Хандыга Томпонского района приближается природный пожар — утром 9 июня прибыла группировка пожарных и спасателей, мобилизованы местные жители.