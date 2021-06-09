Красноярск, , 06:17 — REGNUM Из-за поднятия уровня воды выше критической отметки в реках Казыр и Кизир в Курагинском районе Красноярского края залило водой дорожный участок в 100 км между посёлками Черемшанка и Курагино. При этом в селе Имисское (рядом с Черемшанкой) был организован пункт проведения ЕГЭ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экзамен по математике здесь сдавали шесть выпускников. Руководитель пункта ЕГЭ и два члена государственной экзаменационной комиссии проживают в Курагино. Им необходимо было до 9:30 прибыть в пункт ЕГЭ в Имисское по участку дороги, залитой паводковыми водами.

«Мы попросили помощи у главного управления МЧС по Красноярскому краю, чтобы спасатели с помощью спецтехники помогли добраться до пункта проведения экзамена трём членам государственной экзаменационной комиссии и они пошли нам навстречу. Выделили специальный вездеход и объездными путями, через горные тропы, доставили организаторов к началу ЕГЭ», — рассказала министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

По словам муниципального координатора проведения ЕГЭ в Курагинском районе Валентины Шкопкиной, такая ситуация в районе сложилась впервые за 20 лет проведения ЕГЭ.