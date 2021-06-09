Рязань, , 06:13 — REGNUM Не менее трех человек погибли в результате пожара в реанимации в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани, 9 июля сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Рязанской области.

Ранее стало известно о гибели двоих человек. Одна из пациенток умерла в больнице скорой помощи. Еще восемь человек пострадали. Их размещают в других медучреждениях города.

Отмечается, что в ходе пожара удалось эвакуировать из здания 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в населенном пункте Дергино в Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате инцидента погиб один человек и еще трое пострадали.

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