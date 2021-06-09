Южно-Сахалинск, , 06:05 — REGNUM Пожар произошел в легковом автомобиле в поселке Ноглики Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 9 июня возле дома № 11 в переулке Восточный. Спасатели прибыли к месту происшествия спустя восемь минут после поступления сигнала о пожаре, к этому времени автомобиль был уже полностью объят пламенем. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания до сих пор неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в сахалинском городе Холмске загорелся автомобиль. Пожар удалось потушить, причины возгорания не назывались.

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