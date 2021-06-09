Кемерово, , 06:04 — REGNUM Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове стал участником национального проекта «Производительность труда». Авиапредприятие планирует повысить эффективность и скорость обслуживания воздушных судов перед отправкой за счёт внедрения технологий «бережливого производства». Об этом сообщает региональное правительство.

«После открытия нового терминала, который был запущен в мае текущего года, в аэропорту ожидается увеличение числа авиарейсов и рост пассажиропотока. Оптимизация процесса поможет организовать работу аэропорта максимально эффективно», — уточнили в областной администрации. При поддержке экспертов Регионального центра компетенций коллектив предприятия детально проанализирует работу всех спецслужб аэропорта, которые производят технический осмотр самолётов, их заправку, посадку пассажиров и загрузку багажа. По итогам аудита будут выявлены и ликвидированы основные причины, по которым происходят потери времени и трудовых ресурсов.

Кроме того, сотрудники аэропорта пройдут обучение.