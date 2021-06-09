Сеул, , 06:00 — REGNUM Южнокорейским гражданам разрешал выезжать за пределы страны в составе туристических групп не ранее июля 2021 года, заявил премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

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«С июля мы планируем разрешить групповые турпоездки за границу для полностью вакцинированных граждан», — заявил он.

Глава южнокорейского правительства добавил, что выезжать разрешать только в те государства, где эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции является относительно стабильной. Решение будет принято тогда, когда в Южной Корее процент жителей, получивших первую дозу вакцины против COVID-19, превысит 16,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее наблюдается стагнация в заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявляемых носителей SARS-CoV-2 ежесуточно колеблется от 400 до 800 человек. При этом кратковременные снижения заболеваемости связаны с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19.

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