Красноярск, , 05:57 — REGNUM Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Красноярскому краю в мае 2021 года составила 5694,88 руб. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 3,8%, а с начала года — на 13%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

По данным регионального органа статистики, среди регионов Сибирского федерального округа в Красноярском крае оказалась самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца.

Отметим, что самая низкая стоимость минимального продуктового набора сложилась в Омской области — 4425,78 руб.

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