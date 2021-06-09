Челябинск, , 05:54 — REGNUM В Челябинске главного энергетика жилищного комплекса обвинили в причинении 10-летнему мальчику смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что он не обеспечил безопасность эксплуатации электроустановок, которые находятся на территории жилого комплекса. Это и привело к трагедии.

Свою вину обвиняемый признал. Следователи требуют отправить его под домашний арест. Как сообщало ИА REGNUM, тело ребёнка было обнаружено 6 июня.