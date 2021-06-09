Гонконг, Китай, 9 июня 2021, 06:36 — REGNUM Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее в этом специальном административном районе Китая отдельные функции центрального банка, в течение ближайших 12 месяцев рассмотрит перспективы создания собственной цифровой валюты — электронного гонконгского доллара. Об этом 9 июня сообщает газета South China Morning Post.
По словам главы HKMA Эдди Юя, которые приводит издание, в настоящее время жители Гонконга всё более охотно пользуются услугами цифровых банковских расчётов. Многие зарубежные центробанки также изучали перспективы цифровых валют.
Глава регулятора уточнил, что в ведомстве уже создана рабочая группа, которая изучит технологии и нормативные вопросы, связанные с цифровой валютой. Результаты её работы будут представлены примерно через год.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шанхай раздаст 19,25 млн юаней (около $3 млн) в цифровой валюте потребителям в городе через лотерейную систему.
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