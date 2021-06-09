Гонконг, Китай, , 06:36 — REGNUM Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее в этом специальном административном районе Китая отдельные функции центрального банка, в течение ближайших 12 месяцев рассмотрит перспективы создания собственной цифровой валюты — электронного гонконгского доллара. Об этом 9 июня сообщает газета South China Morning Post.

По словам главы HKMA Эдди Юя, которые приводит издание, в настоящее время жители Гонконга всё более охотно пользуются услугами цифровых банковских расчётов. Многие зарубежные центробанки также изучали перспективы цифровых валют.

Эдди Юй «Сейчас подходящее время для HKMA, чтобы выяснить, нужен ли нам электронный гонконгский доллар»

Глава регулятора уточнил, что в ведомстве уже создана рабочая группа, которая изучит технологии и нормативные вопросы, связанные с цифровой валютой. Результаты её работы будут представлены примерно через год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шанхай раздаст 19,25 млн юаней (около $3 млн) в цифровой валюте потребителям в городе через лотерейную систему.

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