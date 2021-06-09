Мельбурн, Австралия, , 05:53 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 позволяет снять карантин с города Мельбурна в Австралии к 11 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление австралийских властей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

При этом отмечается, что карантин не будет снят полностью — будут отменены лишь самые строгие ограничительные меры. Жителям Мельбурна разрешат покидать свои дома, однако отдаляться от мест проживания им будет разрешено не более чем на 25 километров. По-прежнему будет действовать запрет на проведение собраний дома или прием гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в австралийском Мельбурне ввели карантин из-за выявления вспышек коронавирусной инфекции. Отмечалось, что в городе выявили случаи заболевания более заразным штаммом коронавируса «Дельта».