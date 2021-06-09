Оттава, , 05:53 — REGNUM Террористическим актом является наезд автомобиля на семью мусульман в канадской провинции Онтарио, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 июня в ходе выступления в парламенте страны.

Речь идет об инциденте, произошедшем 6 июня. Трюдо отметил, что теракт был «мотивирован ненавистью». Премьер-министр попросил жителей Канады бороться с проявлениями расизма и ксенофобии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наезда на семью мусульман в провинции Онтарио погибли четыре человека. Выжил только девятилетний ребенок. Полиция полагает, что действия водителя, совершившего наезд на семью, могли быть вызваны религиозной нетерпимостью. Джастин Трюдо сразу после инцидента призвал искоренить исламофобию в канадском обществе.

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