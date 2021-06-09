Новосибирск, , 05:48 — REGNUM Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Новосибирской области в мае 2021 года составила 5087,64 руб. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 2,9%, а с начала года — на 13,3%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25,9%, на долю плодов и овощей приходится 21,9%, молочных продуктов — 19,3%, мяса и мясопродуктов — 16,1%, жиров — 5,1%, рыбы — 4%, чая, соли и специй — 3,2%, яиц — 2,4%, сахара и кондитерских изделий — 2,1%», — уточняет региональный орган статистики.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость минимального набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5694,88 руб.),самая низкая — в Омской области (4425,78 руб.).