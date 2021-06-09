Сургут, Югра, , 05:47 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) к 2024 году могут приватизировать ряд ключевых предприятий, таких как хлебозавод, комбинат школьного питания, расчётно-кассовый центр и «Горсвет». Об этом сообщает «Сургутинформ — ТВ» со ссылкой на председателя гордумы Надежду Красноярову.

На сегодня вышеуказанные предприятия меняют форму собственности — с муниципального унитарного на общество с ограниченной ответственностью. Утверждён план приватизации муниципального имущества, в который вошли данные объекты.

Это не означает, что организации перейдут в руки бизнесу, подчеркнула Красноярова. Учредителями всё равно остаются муниципальные власти.