Новосибирск, , 05:37 — REGNUM В Новосибирской области в мае 2021 года (по сравнению с апрелем) подорожали некоторые лекарства. Это следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом.

Так, выросли цены на глицин — на 5%, аллохол — на 4%, гепарин натрия - на 2,9%, бромгексин и сульфацетамид - на 2,8%, валидол — на 2,7%, левомеколь — на 1,6%, офтан катахром — на 1,5%, ренни — на 1,2%, винпоцетин - на 1,1%.

При этом подешевели бинт — на 2,5%, отечественные поливитамины без минералов — на 2,4%, амброксол - на 1,8%, амоксициллин с клавулановой кислотой, витамин Д3 — на 1,7%, йод — на 1,4%, арбидол — на 1,1%, корвалол и эналаприл -на 1%.

Отметим, что за месяц цены на непродовольственные товары в регионе выросли на 1%.