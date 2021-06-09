Новосибирск, , 05:28 — REGNUM В Новосибирской области в мае 2021 года (по сравнению с апрелем) цены на непродовольственные товары выросли — на 1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Так, за месяц вырослы цены на строительные материалы. Например, доска обрезная стала дороже на 9,7%, красный кирпич - на 7,9%, металлочерепица — на 7,6%, рубероид - на 6,1%, еврошифер - на 4,7%, краски, эмали — на 4,2%, оконное стекло — на 4,1%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 4%, цемент - на 3,9%, линолеум — на 1,4%.

Отметим, что цены на потребительском рынке Новосибирской области в мае 2021 года (по сравнению с апрелем) выросли на 0,7%, в том числе на продовольственные товары — на 0,8%.

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