Пекин, , 05:25 — REGNUM Продажи легковых автомобилей в Китае в прошлом месяце выросли по сравнению с аналогичным месяцем годом ране на фоне стабильного восстановления отечественной экономики, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Розничные продажи легковых автомобилей, включая седаны, спортивные внедорожники и многоцелевые транспортные средства, выросли на 1%в годовом исчислении до более чем 1,62 млн единиц в мае, свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей.

По данным ассоциации, продажи выросли на 1% в мае по сравнению с апрелем. Продажи легковых автомобилей за первые пять месяцев достигли более 8,36 млн единиц, что на 38,1% больше в годовом исчислении и является историческим максимумом за тот же период с 2011 года.

Ассоциация объяснила высокий рост эффектом низкой базы и расширением продаж новых энергетических автомобилей. Продажи автомобилей класса люкс выросли на 13% в годовом исчислении в мае. По сравнению с тем же месяцем в 2019 году они выросли на 45%, что отражает устойчивый рост на фоне повышения потребления в Китае, добавили в ассоциации.