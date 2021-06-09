Париж, , 05:25 — REGNUM Флаг гигантских размеров, на который нанесены изображения геометрических фигур, букв и цифр размещен на Эйфелевой башне во французской столице. Об этом 8 июня сообщил на своей странице в Twitter организационный комитет Летних Олимпийских игр 2024 года.

Представители издания Voltage предположили, что флаг вывесили для тестирования видеосъемки в рамках подготовки к мероприятию. Олимпиада-2024 должна пройти в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил австралийский город Брисбен главным кандидатом на проведение летней Олимпиады 2032 года.

Читайте также: В МОК утвердили главного кандидата на проведение летней Олимпиады-2032