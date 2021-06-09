Тюмень, , 05:22 — REGNUM В Тюменской области зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом. За аналогичный период 2020 года эта цифра была на три больше, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 31 мая по 6 июня зарегистрировано 1410 обращений тюменцев по поводу присасывания клещей, из них 240 — дети до 14 лет. Всего с начала регистрации, с 31 марта, зарегистрировано 11 452 обращения, за аналогичный период прошлого года — 12 660.

Заболевания клещевым энцефалитом — два случая (в 2020 году — пять) и три случая заражения клещевым боррелиозом (2020 год — пять).