Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Законопроект о выделении из американского бюджета $250 млрд на противостояние Китаю в технической сфере 8 июня одобрил Сенат Конгресса США. Ход заседания транслировался на сайте Сената.

За данную инициативу, которую поддержал президент США Джо Байден, проголосовали 68 сенаторов, против неё — 32. По словам Байдена, принятие закона «поможет развивать критически важные отрасли», чтобы не рисковать остаться позади «в соревновании за победу в 21 веке».

В рамках предложенного законопроекта планируется выделить из бюджета США дополнительные средства на деятельность NASA, министерств торговли и энергетики в сфере развития передовых технологий. Отмечается, что для «борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий» только на развитие производства полупроводников в стране будут направлены $52 млрд.

Палате представителей Конгресса США, куда ранее уже был внесён имеющий ряд отличий аналогичный законопроект, теперь предстоит определиться с тем, какой документ лучше одобрить.

Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил о необходимости разработать законопроект, направленный на противодействие «вызовам» со стороны Китая.

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