Буэнос-Айрес, , 05:17 — REGNUM В Аргентине общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 4 млн, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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В частности, за 8 июня в республике выявили 31 137 инфицированных SARS-CoV-2. За этот же день в стране умерли 722 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 умерли 82 667 человек.

Аргентинские власти отмечают, что реанимационные отделения в больницах страны заполнены на 79,1%. В связи с высокой заболеваемостью президент Аргентины Альберто Фернандес распорядился продлить карантинный режим до 11 июня.