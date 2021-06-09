Новосибирск, , 05:14 — REGNUM Цены на потребительском рынке Новосибирской области в мае 2021 года (по сравнению с апрелем) выросли на 0,7%, в том числе на продовольственные товары — на 0,8%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции», — уточняет региональный орган статистики.

Так, свекла подорожала на 27,7%, белокочанная капуста - на 27%, лимоны — на 19,4%, картофель — на 17,4%, морковь - на 15,8%, репчатый лук — на 9,1%, бананы — на 4,9%. В то же время стали дешевле свежие помидоры — на 10,4%, огурцы — на 5, 1%, грибы — на 3,4%, яблоки — на 3,2%.

В группе молока и молочной продукции отмечен рост цен на сметану — на 5,9%, творог — на 5,6%, кисломолочные продукты — на 2,4%, сухие молочные смеси для детского питания - на 2,2%, сгущенное молоко - на 1,9%, сливки — на 1,6%, пастеризованное молоко - на 1,1%. При этом снизились цены на йогурт — на 6,4%.

Кроме того, на 2,3 — 4,4% выросли цены на мороженую разделанную рыбу (кроме лососевых пород), солёную сельдь и филе сельди, живую и охлажденную рыбу, охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород. Упали цены на соленую, маринованную, копченую рыбу — на 2%, рыбное филе - на 1,6%.