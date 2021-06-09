Пекин, , 05:05 — REGNUM В мае продажи автомобилей Great Wall Motor, ведущего китайского производителя внедорожников и пикапов, выросли почти на 6,2% в годовом исчислении, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

В предоставленной Шанхайской фондовой бирже документации компания сообщила, что в прошлом месяце она продала в общей сложности 86 965 автомобилей, по сравнению с 81 901 единицей в том же месяце год назад. Продажи автомобилей в период с января по май достигли 517 547 единиц, увеличившись в годовом исчислении на 65,3%, сообщил автопроизводитель.

Компания Great Wall Motor владеет несколькими брендами внедорожников и автомобилей, включая HAVAL, Great Wall, WEY и ORA. Штаб-квартира компании расположена в городе Баодин провинции Хэбэй на севере страны.