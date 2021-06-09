Пекин, , 05:00 — REGNUM Общий объем внешней торговли Китая увеличился на 28,2% в годовом исчислении и достиг 14,76 трлн юаней (около $2,31 трлн) за первые пять месяцев 2021 года, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Данный показатель показал рост на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт подскочил на 30,1% по сравнению с предыдущим годом, в то время как импорт вырос на 25,9% в юаневом исчислении.

Экспорт и импорт выросли на 23,6% и 19,2% соответственно по сравнению с данными, зарегистрированными за первые пять месяцев 2019 года. В январе-мае положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 56,2% в годовом исчислении и достигло 1,32 трлн юаней.