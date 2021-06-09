Нью-Йорк, США, , 04:58 — REGNUM Совет Безопасности ООН рекомендовал избрать главой Организации Объединенных Наций действующего генерального секретаря Антониу Гутерреша. Об этом 8 июня сообщило агентство Reuters.

Решение о переназначении генсека должна будет принять Генеральная ассамблея ООН. Полномочия Гутерреша истекают в декабре 2021 года. Он стал главой организации в январе 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM 7 июня новым председателем сессии Генеральной Ассамблеи ООН избран министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид.

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