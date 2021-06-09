Москва, , 04:45 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал фрагмент из советского фильма «Бриллиантовая рука» на своей странице в Twitter в ответ на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о санкциях против российских предприятий космической отрасли.

«Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены», — говорится в сообщении главы Роскосмоса.

За текстом следует видеофрагмент из фильма, главные герои которого Геша Козодоев и Семён Горбунков сидят в ресторане «Плакучая ива». Злодей Козодоев возвращается за столик и обращается к Горбункову с просьбой «по-быстрому объяснить товарищу, зачем Володька сбрил усы».

Напомним, во время брифинга Псаки пообещала журналистам выяснить у «команды по национальной безопасности», какие у них «были по этому поводу соображения» и зачем вообще США ввели санкции.

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