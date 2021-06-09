Пекин, , 04:41 — REGNUM Китайская полиция обнаружила или спасла 1737 пропавших или похищенных детей с января текущего года, включая взрослых, которые пропали без вести или были похищены в детстве, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 8 июня агентство Синьхуа.

С тех пор как в январе была начата общенациональная кампания под кодовым названием «Туаньюань», что по-китайски означает «воссоединение», полиция разрешила 91 застарелое дело, связанное с похищением детей или торговлей людьми, сообщили в министерстве. С начала кампании было поймано в общей сложности 236 подозреваемых.

В ходе кампании органы государственной безопасности Китая усовершенствовали свои системы и подходы, включая механизм быстрого поиска пропавших детей и использование базы данных ДНК для борьбы с торговлей детьми.

Кроме того, в последнее время для общественности было открыто более 3000 бесплатных мест взятия проб крови, где пропавшим без вести или похищенным лицам, а также их родителям рекомендуется, по возможности, предоставлять свои образцы крови в полицию.