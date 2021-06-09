Пекин, , 04:38 — REGNUM В общей сложности 35 млн китайцев примерно в 28 000 бедных деревнях получили доступ к автобусным перевозкам за последние пять лет, говорится в докладе о развитии транспорта в Китае, передает 8 июня агентство Синьхуа.

В центре внимания доклада — развитие современной комплексной транспортной системы в целом. Он был представлен на рассмотрение в рамках текущей сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В докладе говорится, что с 2016 по 2020 год люди, проживающие в более чем 600 отдаленных горных округах, воспользовались услугами трансфера, соединяющими их с близлежащими железнодорожными станциями.

Строительство аэропортов в бедных районах также позволило сельским жителям быть более связанными с внешним миром, поскольку 82,6% бедных получают доступ к услугам авиаперевозок, отмечается в докладе.