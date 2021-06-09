Пекин, , 04:36 — REGNUM По данным газеты Science and Technology Daily, вертикальная буровая установка китайского производства для бурения под давлением завершила бурение одной сваи на шельфе самого большого диаметра в истории страны за 26 дней, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Бурение проходило на морской ветроэлектростанции в прибрежных водах города Путянь в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Ветроэнергетический проект охватывает 19 комплектов морских ветровых турбин мощностью 7 МВт. Глубина воды в центре ветропарка составляет 15 метров. При этом, в это время года в данном районе в среднем четыре-пять раз в год происходят тайфуны с максимальной скоростью ветра до 133 км/ч.

Исследователи спроектировали скважины глубиной 25,4 метра, чтобы позволить огромным ветряным электростанциям прочно стоять на сваях. При погружении сваи в породу морского дна, диаметр отверстия достигает семи метров.

Спрос на эффективное буровое оборудование большого диаметра растет в Китае благодаря увеличению числа морских ветряных электростанций на фоне быстрого развития зеленой энергетики. Буровая платформа была разработана компанией Tianhe Mechanical Equipment Manufacturing Company.