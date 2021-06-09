Мехико, , 04:35 — REGNUM Белый дом должен помогать латиноамериканским странам в решении их проблем, чтобы сократить поток прибывающих в США мигрантов, заявила американский вице-президент Камала Харрис 8 июня в ходе пресс-конференции.

По ее словам, для устранения проблем надо искать их первопричины. Харрис отметила, что трудности Мексики и Гватемалы вызвали сложную ситуацию на границах этих стран.

Вице-президент также подчеркнула, что большая часть населения указанных государств не хочет покидать родину, но вынуждена это делать из-за опасений за свою безопасность или из-за отсутствия дохода.

По мнению Харрис, если «дать понять людям, что помощь уже на подходе», то они откажутся от намерений нелегально проникнуть на территорию США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Камала Харрис заявила, что противодействие нелегальной миграции является одним из принципов политики американских властей.

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