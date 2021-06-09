Пекин, , 04:30 — REGNUM Новый законопроект предлагает усилить защиту практикующих врачей в Китае, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Законопроект был представлен на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), высшего законодательного органа Китая, на второе чтение. Проект предусматривает, что достоинство и безопасность врачей неприкосновенны, а также запрещает любой организации или отдельному лицу вмешиваться в их работу и жизнь.

Посягательство на личное достоинство, безопасность и свободу врачей путем оскорбления, клеветы, угроз или нападения запрещены, говорится в проекте. В нем также определяются меры по продвижению и обучению, призванные побудить более высококвалифицированных врачей работать на низовом уровне.